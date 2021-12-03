梅克尔接受德国军方送别 典礼自选曲挑中东德庞克乐

（法新社柏林2日电） 德国总理梅克尔16年主政时代将正式落幕，德国军方今天举行送别仪式向她致敬，活动中演奏乐曲部分来自梅克尔自选「歌单」，风格横跨圣歌、抒情及庞克，让政治评论家感到意外。

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立场中间偏左的德国社会民主党（Social Democrat）人选萧兹（Olaf Scholz），一周后将接替梅克尔（Angela Merkel）入主总理府。

手持火炬、身着全套军装的士兵，今晚参加这场精心安排的典礼，伴随着一支乐仪队，演奏传统军乐和梅克尔的自选曲目，向这位掌权16年的保守派政治家告别。梅克尔看来受到感动。

这个典礼称为「军乐告别仪式」（Grosser Zapfenstreich），起源于16世纪，是德国军队的最高致敬方式。

梅克尔在典礼中说，她的4届任期「充满重大事件，且往往极具挑战性」，「它们让我在政治和人道层面受到挑战，但同时也带给我成就感」。

梅克尔会固定出席向德国歌剧作曲大师华格纳（Richard Wagner）致敬的贝罗伊特（Bayreuth）音乐节。不过，她提供给今天典礼的自选曲目风格却不寻常，令乐队指挥和政治评论家都感到意外。

梅克尔选择了德国「庞克之母」尼娜哈根（Nina Hagen）的东德流行歌曲「你忘记带彩色底片」（Du hast den Farbfilm vergessen）。梅克尔在记者会上被问及选取原因时说，这首歌让她想起在共产东德的青春岁月。

梅克尔第2首自选曲、圣歌「至圣主我颂赞?圣名」（Grosser Gott, wir loben dich）则未引人侧目。但她的第3首自选曲、德国女星希德加柯内夫（Hildegard Knef）的「应为我下红玫瑰雨」（Fuer mich soll's rote Rosen regen），却又再度引起讨论。

德国明镜周刊（Spiegel）指出，这首催人泪下的歌曲，「对于一名执政风格理智、务实的女性来说，是出乎意料多愁善感」的选择。

明镜周刊引用一段歌词：「为我降下红玫瑰雨，让我遇到新的惊奇，让我重展新页」，指这可能暗示梅克尔的未来。

「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）则写道，梅克尔的选择反映出「比起言辞，（她）更善于用姿态传递讯息」。（译者：张瑷/核稿：张正芊）

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