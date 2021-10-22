梅克尔最后一次出席欧盟高峰会 欧洲领袖起立致敬

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梅克尔总计出席高达107场欧盟峰会，亲身经历欧盟近代史上许多重大转折，包括欧元区债务危机、叙利亚难民潮、英国脱欧，以及创设欧盟疫情复苏基金等。

根据在场官员，主持峰会的欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在对梅克尔致意的闭门场合说：「你的功绩不朽。」

他在26国领导人起立鼓掌致敬后说，没有梅克尔的欧盟峰会「就像是没有梵蒂冈的罗马，或是没有艾菲尔铁塔的巴黎」。

卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）称赞梅克尔是「妥协机器」，透过马拉松式欧盟内部协商，「总是能找到某些事情让我们团结一致。欧洲会想念她。」

比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）说：「16年下来，她真的在欧洲留下了属于她的印记，在某些困难时刻，帮助27个会员国做出充满人性的正确选择。」

立陶宛总统诺赛达（Gitanas Nauseda）说，他希望梅克尔这个「伟大政治家」，能「以某种方式」继续留在政治舞台上。

奥地利总理查伦柏（Alexander Schallenberg）说，梅克尔无疑是一位伟大的欧洲人，也是欧盟内部的和平避风港。她的离开「将留下一个空洞」。

© 2021 AFP