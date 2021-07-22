梅克尔：德国染疫者呈倍数成长 恐将需缩紧限制

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（法新社柏林22日电） 德国总理梅克尔今天表示，境内COVID-19（2019冠状病毒疾病）新增感染人数呈现「倍数」成长，情况令她担忧，政府可能将需要祭出进一步防疫措施。她并敦促国人接种疫苗。

梅克尔在柏林记者会上表示：「目前疫情传染率再度攀升，趋势明显且令人担忧。」她还喊话：「每剂疫苗接种…都是迈向恢复正常生活的一小步。」

德国与许多欧洲邻国相比，今年夏天新增染疫人数不高，但过去2周主要受到Delta变异病毒株扩散影响，确诊病例逐渐攀升。

德国卫生当局罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通报，过去24小时境内新增1890例确诊，使得发生率由月初过去7天每10万人新增4.9例确诊低点，一举跃升至12.2例。

梅克尔说，她预期未来2周新增病例将增加一倍。「鉴于发生率持续上升，我们可能有必要实施额外措施。」

德国5月开始松绑防疫限制措施，如今餐厅、商店、游泳池、博物馆和美术馆已重新开放，私下和公开聚会人数限制也已放宽。

梅克尔今天还说：「如果更多人接种疫苗，我们就会更自由，不只就个人而言，社会整体也如此。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP