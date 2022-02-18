梅兰妮亚再推NFT艺术品 卖川普总统任内经典瞬间

（法新社旧金山17日电） 美国前第一夫人梅兰妮亚．川普今天表示，她再次推出「非同质化代币」（NFT）数位艺术品，而这次作品主题是丈夫担任总统多事之秋的一些「经典」时刻。

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梅兰妮亚．川普（Melania Trump）去年开设NFT销售平台，第一件艺术品是她双眼的水彩特写，现在要推出的作品集则是要推崇川普的单一总统任期。

她的办公室发表声明说，这1万件「数位艺术品，将凸显川普总统当政时期的经典时刻」，例如在白宫过耶诞节等。

声明表示，「购买这些NFT的收藏者收到后会感到惊喜」，并称梅兰妮亚．川普为这批艺术品提供了「创作方向」。

这个作品集名为POTUS TRUMP NFT Collection，21日将在梅兰妮亚平台上的扩充功能贩售，每件固定售价50美元（约新台币1393元）。

2月21日是美国总统日，也将是川普备受期待的社群媒体新平台TRUTH Social正式上架的日子。

TRUTH Social是由川普推出、以图取代脸书（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube的社群媒体平台。他因为对去年1月6日的国会大厦暴动事件推波助澜，而遭这些平台停权。

© 2022 AFP