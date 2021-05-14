梅多斯开轰扫4分打点 光芒9比1大胜洋基

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（法新社佛州圣彼得堡13日电） 梅多斯今天包括一支两分炮在内，共击出3支安打扫进4分，让美国职棒大联盟MLB光芒9比1大胜洋基。

纽约洋基与坦帕湾光芒的3连战，首战洋基3比1获胜；次役洋基靠王牌投手柯尔（Gerrit Cole）压制光芒打线，再以1比0赢球；今天轮到光芒41岁老将希尔（Rich Hill）发威。

希尔今天用他本季最多的104球投6.2局，送出9次三振、3个保送，只被击出3支安打无失分，在球队赢球的情况下，拿下个人本季第2胜。他连续无失分的局数，也累积到17.2局。

光芒指定打击梅多斯（Austin Meadows）今天有5打数3安打的表现，其中还包括一发两分炮，一共打进4 分打点。

此役，光芒在1局下半就靠迪亚兹（Yandy Diaz）带有两分打点的安打先驰得点；梅多斯3下的两分炮，让光芒4比0持续领先；6下阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）挥出3分炮，光芒将领先扩大成7比0；梅多斯8下再补上两分打点安打，让光芒9比0领先。

洋基只在9上临去秋波拿下1分，最终让光芒8分之差留下胜利。

© 2021 AFP