梅多斯面临藐视国会罪 先状告众院议长与调查委员

（法新社华盛顿8日法新电巷）美国前总统川普政府的白宫幕僚长梅多斯，今天提告负责调查1月6日国会大厦暴力事件的众议院特别委员会。他前一天才因拒绝配合作证，面临被这个委员会追究藐视国会的刑责。

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法新社报导，梅多斯（Mark Meadows）的诉状特别点名联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）以及众院「1月6日袭击事件调查特别委员会」（Jan. 6th Select Committee）全体9位成员。

前一天，特别委员会刚发函告知梅多斯，由于梅多斯以「不合理负担」为由，挑战委员会传唤他列席作证的合法性，委员会不得不采取法律行动，对他启动藐视国会的刑责程序。

一般认为，川普在支持者试图颠覆民主程序、推翻2020年大选结果上扮演什么角色，梅多斯是关键证人。

特别委员会今天公布他们致给梅多斯的这封信函，让公共档案资料更添一笔，而公共档案资料原本就已含数千笔梅多斯过去自行缴交的通讯纪录和其他文件。

这些纪录包括了梅多斯2020年11月6日与一名国会成员的简讯，据报梅多斯在讨论中谈到一个计画，准备推翻民主党籍拜登在总统大选的胜选结果，他说「我爱死了（这计画）！」

若众院特别委员会对梅多斯追究藐视国会罪责，可能未来几天就能表决做出决定。

民主党掌控的众议院一旦此案作成决议将转司法部，由司法部考量是否起诉。

此案进程时间表尚未公布；梅多斯一旦定罪，可能面临12个月有期徒刑，但更有可能易科罚金。

曾担任前总统川普策士的巴农（Steve Bannon）同样违抗特别委员会发出的传票、拒绝作证，上个月遭控藐视国会，预计明年7月受审。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP