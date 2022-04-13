梅姬台风侵袭菲律宾 增至80死

（法新社菲律宾阿布育格13日电） 梅姬台风（Megi）侵袭菲律宾，随着救援人员在受灾村庄挖出更多遗体，官员今天表示，因土石流和洪水罹难者增至80人。目前还有数十人下落不明，恐凶多吉少。

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梅姬是今年截至目前侵袭菲律宾的最强台风，多数人是在中部雷伊泰省（Leyte）罹难，当地发生多起土石流，摧毁了多个社区。

地方当局表示，许多房舍遭土石流冲入海里，聚落遭掩埋，沿海的皮勒村（Pilar）至少26人丧生，约150人下落不明。皮勒村隶属阿布育格市（Abuyog）。

阿布育格市长特拉亚（Lemuel Traya）告诉法新社：「我必须据实以告，我们不预期还会有幸存者。」他表示，救难人员的任务已转向搜寻罹难者遗体。

他表示，土石流造成道路中断，约250人以船艇送往疏散中心，伤者则被送到医院。

22岁的卡努托（Ara Mae Canuto）告诉法新社，她听到像直升机般轰隆隆声音，发现土石流冲向她在皮勒村的住家。她试图快逃，但被土石流卷走，差点溺毙。

躺在医院病床的卡努托在电话中告诉法新社：「我的耳朵和鼻子都是泥浆，吞入不少泥土。」他的父亲罹难，母亲下落不明。

地方当局表示，贝贝市（Baybay City）也受灾，数波土石流冲入农业聚落，造成至少48人罹难，100多人受伤，27人仍下落不明。

空拍照显示，一处种满椰子树的山丘发生土石流，邦加村（Bunga）遭土石流淹没，只露出几处屋顶。

邦加村一名47岁农场工人说：「我们接到通知要提高警戒，暴风雨即将来袭，但他们没告诉我们要疏散。」他的17名亲人和1位朋友不幸罹难。

© 2022 AFP