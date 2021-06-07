梅根以女王与黛安娜王妃名字 为爱女命名

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（法新社伦敦6日电） 英国萨塞克斯公爵夫人梅根第2胎产女取名莉莉贝，这是以女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）与梅根丈夫哈利王子已故母亲黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

梅根产女，英国首相强生（Boris Johnson）随即在推特发文道贺：「祝贺英国萨塞克斯公爵与公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的女儿出生。」

莉莉贝．莉莉戴安娜．蒙巴顿-温莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）4日在加州圣巴巴拉市（Santa Barbara）的圣巴巴拉村舍医院（Santa Barbara Cottage Hospital）出生，当时哈利王子（Prince Harry）在旁陪产。

莉莉贝来到这个世界前，她的爸妈也就是哈利王子与梅根（Meghan Markle）夫妇，过去一年因卸下王室责任并搬到美国过着更加独立自主的生活，经历了不少波折。

哈利王子与梅根发表声明说：「6月4日喜迎我们的女儿莉莉来到这个世上，女儿的美好超乎我们的所求所想，我们非常感激来自世界各地给我们的关爱与祝祷，在这个特殊的时刻，依然要感谢大家给与我们家的善待与支持。」

这对夫妇的发言人说，梅根与莉莉贝母女均安并且已经返回住家。

今年2月，梅根和哈利王子接受美国脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）专访，指责某位王室成员曾发表种族主义言论，并且在梅根想自杀时无视她的求助，此后这对夫妇即成为媒体关注的焦点。

梅根的第1胎是在2019年喜获麟儿并命名亚契（Archie），全名是亚契．哈里森．蒙巴顿-温莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP