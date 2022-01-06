梅根告英小报侵犯隐私胜诉 获1英镑象徵性赔偿

（法新社伦敦5日电） 英国哈利王子（Prince Harry）之妻、萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根马克尔今天获英国最大报业集团1英镑象徵性赔偿，上诉法院判梅根在这起隐私诉讼案获胜。

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「联合报业集团」（Associated Newspapers）将因滥用个人资讯支付相当于1.40美元的赔偿金，也须为侵犯着作权支付「金额保密」的赔偿。

梅根（Meghan Markle）发言人表示，这笔「可观」的侵犯着作权赔偿金将捐给慈善机构。

联合报业律师团今天公布伦敦上诉法院（Court of Appeal）上月调查的卷宗细节。联合报业旗下拥有「周日邮报」（Mail on Sunday）、「每日邮报」（MailOnline）。

判决指联合报业也应支付梅根30万英镑诉讼费用。

高等法院去年未经完整审判即裁定梅根胜诉，联合报业曾表示考虑上诉到最高法院。

但英国广播公司（BBC）报导：「这家公司现已接受输掉这场缠讼多时的官司。」

「周日邮报」2019年刊登梅根写给关系疏远的父亲的一封信，梅根为此控告联合报业。

联合报业委任律师主张，梅根早就知道这封信可能外流，尽管她宣称自己并不知道。

40岁的梅根和37岁的哈利2019年卸下英国王室头衔，现居美国加州。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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