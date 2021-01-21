梅根告英报业集团侵犯隐私 辩方律师反对简易判决

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（法新社伦敦20日电） 英国哈利王子之妻梅根马克尔（Megan Markle）依擅自公开她与关系疏远父亲的私人信件内容，提告英国报业集团。报业集团的律师今天要求，透过完整审判厘清本案的来龙去脉。

这位萨塞克斯公爵夫人（The Duchess of Sussex）对「联合报业集团」（Associated Newspapers）采取法律行动。联合报业集团旗下的「周日邮报」（The Mail on Sunday）和「每日邮报」（Mail Online）网站，刊载她写给父亲马克尔（Thomas Markle）信件的摘要内容。

信件于2018年8月书写，也就是梅根嫁给哈利王子（Prince Harry）数个月后。她在信函中要求父亲，停止接受小报专访，也不要发表有关她的不实说法。

梅根的律师团队正在寻求损害赔偿，坚称此事已明显侵害她的隐私与着作权，根本无须进行完整审判。

若法官同意此主张，可能于伦敦高等法院上演的父女摊牌戏码，将得以避免。

代表联合报业集团的律师之一怀特（Antony White ）于聆讯第二天，向华比（Mark Warby）法官主张，本案「迫切需要调查」，且「不宜做简易判决」。

怀特表示，萨塞克斯公爵夫妇4名前员工的代表律师于一封信中写道：「庭审时可能公布更多口头与书面证据，这些证据将厘清若干关键事实。」

这四名员工曾担任萨塞克斯公爵夫妇的公关或私人秘书。（实习编译：王宇洁/核稿：刘学源）

© 2021 AFP