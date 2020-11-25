梅根投书纽时透露 7月流产难以承受之痛

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（法新社纽约25日电） 英国哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle）今天投书纽约时报透露，她在今年7月经历一场流产。夫妇俩因为痛失小生命，陷入深深悲痛。

梅根于2018年嫁给哈利王子，成为萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex），翌年产下长子亚契（Archie）。

法新社报导，梅根投书纽时写到，今年7月某日上午，她刚帮亚契换完尿布，突然感到一阵痉挛，跌倒在地，「当我抓着我的第一个孩子时，我知道我正失去我的第二个孩子」。

梅根在写到流产痛失胎儿的「难以承受悲痛」时，指出现在这种悲痛还是不能说出口的禁忌话题，充满（没有根据的）羞耻，令人陷入独自伤悲的无限轮回。

梅根这篇透露个人悲痛经历的投书时间点，就在她与哈利王子为了捍卫个人隐私和部分媒体开战之际。

梅根声称「联合报业集团」（Associated Newspapers）在她嫁入英国王室前，刊载和她关系疏远父亲的信件摘要内容，侵犯她的隐私、个资与版权。

当哈利王子和梅根宣布两人决定退出王室生活时，震惊英国各界。

在媒体披露梅根在王室内生活很不快乐且厌倦媒体不断侵扰后，夫妇俩于今年3月退出英国王室。

目前夫妻俩和长子亚契住在加州，两人今年稍早和串流媒体巨擘Netflix签约，将制作节目。

哈利子和梅根成立了一个非营利组织，致力推动教育、促进心理健康和福祉。

© 2020 AFP