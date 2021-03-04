梅根遭控霸凌下属 英王室要调查

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（法新社伦敦3日电） 英国哈利王子之妻梅根遭肯辛顿宫工作人员指控霸凌，不仅以言词羞辱，还把人逼得离职。白金汉宫今天表示将展开调查。梅根的发言人则说对她的人格攻击感到难过。

哈利与梅根接受美国电视脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）的专访预定于3月7日播出，两人的前员工抢先爆料。

「泰晤士报」（The Times）报导，揭露梅根霸凌的消息人士表示，之所以说出这段过往，是认为梅根在肩负英国王室职务的2年多期间，只展现出部分面貌，因此希望说出他们看到的「另一面」。

英国广播公司（BBC）报导，白金汉宫今天表示，「现在和未来都不会容忍霸凌和骚扰情事」，表示将与员工会谈。

白金汉宫声明：「我们非常关切『泰晤士报』报导所称，萨塞克斯公爵和公爵夫人前员工提出的指控。我们的人资团队将调查文章中的情况。当时的员工，包括已离职员工，都会被邀请前来，看看我们是否可从中记取教训。」

梅根的发言人则发表声明：「公爵夫人对近来对于她的人格攻击感到难过，尤其她自己曾身为遭到霸凌的对象，也十分支持因为霸凌经历受苦、受创的人。

© 2021 AFP