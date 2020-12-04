梅西多留巴萨1年 代主席：今夏就该卖掉

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（法新社巴塞隆纳3日电） 喊着离队的阿根廷球星梅西最终在西甲豪门巴塞隆纳多留1年，代理主席图斯克茨今天表示，如果是他，他会在今年夏天就卖掉他。

梅西（Lionel Messi）曾试图在今年夏天离开巴塞隆纳（Barcelona），但之后续留。他在明年1月可以和其他球队谈约，并在合约于6月结束时自由地离队。曼彻斯特城（Manchester City）预料将再次尝试吸引33岁的梅西离开巴塞隆纳。

图斯克茨（Carles Tusquets）告诉加泰隆尼亚地方电台RAC1：「从经济的角度来看，我本该在今年夏天卖掉梅西，经济上而言，这是比较理想的。」

当被问到梅西转队会有什么好处时，图斯克茨说：「西班牙足球甲级联赛（LaLiga）有规定薪资上限，而那（指让梅西转队）将对我们有帮助。」

巴托梅乌（Josep Maria Bartomeu）10月辞职后，图斯克茨成为代理主席，他几乎排除了球星内马尔（Neymar）从巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain）转到巴塞隆纳的可能。

图斯克茨说：「如果他是自由球员，这（指内马尔转队）或许会成，但现在的情况是，如果我们不卖球员，就没有能力招募他，除非下任主席（明年1月24日选出）手里能变出什么魔术，否则那是不可能的。」

图斯克茨补充，巴塞隆纳的财务状况「不但令人担忧，且非常糟糕，但仍存有希望」。

他说：「我们明年1月，球员就拿不到薪水了，但情况不严重，球员分别在1月、7月各有1个发薪日。而包括冠军奖金在内，发薪已经延迟。」

© 2020 AFP