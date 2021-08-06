梅西抛震撼弹 确定离开巴塞隆纳

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（法新社巴塞隆纳5日电） 西班牙甲级足球联赛劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona）今天宣布巨星梅西（Lionel Messi）将离开球队，阿根廷媒体形容这是对全球抛出「震撼弹」。

社群媒体推特（Twitter）开始流行「欢迎李奥（梅西昵称）」（Welcome Leo）主题标签，还有梅西身穿阿根廷各大球队球衣图。

不到一个月前，34岁的梅西才刚带领阿根廷终结28 年国际大赛冠军荒，成功在美洲杯（Copa America）以1比0战胜宿敌巴西夺冠。如今这位6座金球奖得主再度成为焦点，巴塞隆纳队宣布梅西将与球队结束18年合作关系，不会签新合约。

阿根廷体育报「奥莱报」（Ole）写说：「这是一个独一无二、无疑是无与伦比的传奇结局。」奥莱报还在推文中表示：「世界足坛最美故事篇章之一即将落幕，我们从未想过的这一天终于到来。」

「国家报」（La Nacion）则指这是「出人意料的转折」，是「震惊全球足坛的震撼弹」。

电视频道TyCSports推文说，这则消息「令人难以置信」，还称这是「足球史上一个时代的结束」。

就在足坛开始揣测梅西会落脚哪个豪门球队，阿根廷各球队似乎也怀着「有梦最美」的心情，希望能延揽到这位大咖球星，不过考量到财务现实，梅西若真的回到祖国球队，不啻是更大震撼弹。

阿根廷「号角报」（Clarin）推想，法甲巴黎圣杰曼队（Paris Saint-Germain）最有可能获得青睐，因为巴黎圣杰曼的卡达老板多年来一直向梅西招手，加上梅西放眼明年在卡达举行的世界杯，因此可能会继续待在欧洲球队。

© 2021 AFP