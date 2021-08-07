梅西无奈离开西甲巴萨 传法甲PSG将是新东家

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（法新社巴塞隆纳6日电） 受限西甲的薪资规定，梅西不得不离开巴萨，现有报导指出，法甲巴黎圣杰曼（PSG）将是他的新东家。

法国甲级足球联赛（Ligue 1）巴黎圣杰曼的教头波切提诺（Mauricio Pochettino）今天稍早表示，梅西（Lionel Messi）是他们评估延揽的人选。

梅西7月1日起正式成为自由球员，若转会到巴黎圣杰曼，将与前巴塞隆纳（FC Barcelona, 简称巴萨）的队友内马尔（Neymar）重逢。

34岁的梅西原本预料会和巴萨签下为期5年的新约，其中的内容包括减薪50%。尽管双方达成了续约的共识，但巴萨昨天还是因为财务和结构性的续约障碍，不得不让这位6座金球奖（Ballon d'Or）得主离开。

巴萨主席拉波塔（Joan Laporta）今天表示，在西班牙甲级足球联赛（La Liga）严格的薪资规定下，梅西的高薪可能会危及球队的未来，球团迫于无奈，只能让梅西离开。

梅西去年8月曾试图离开巴萨，他在与当时的主席巴托梅乌（Josep Maria Bartomeu）关系破裂后，正式提出离队的要求，但拉波塔接任主席后，成功说服梅西留下。

梅西自加入巴萨体系后，在这次离开前都待在巴萨，一共778场的出赛中，攻进了672球。

巴黎圣杰曼在休季期间一直很忙，已聘来义大利甲级足球联赛（Serie A）劲旅AC米兰（AC Milan）门将多纳鲁马（Gianluigi Donnarumma）、西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）的拉莫斯（Sergio Ramos）、英格兰超级联赛 （Premier League）利物浦（Liverpool ）的维纳杜姆（Georginio Wijnaldum），签下这些球员都不需要转会费；并从义甲国际米兰（Inter Milan）那里签下哈基米（ Achraf Hakimi）。

他们将展开在法甲的新赛季。

© 2021 AFP