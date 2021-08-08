梅西泪洒记者会 宣布离开21年老东家巴萨

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（法新社巴塞隆纳8日电） 阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今天在记者会上压抑着泪水，证实自己将离开西甲劲旅巴塞隆纳队（FC Barcelona，简称巴萨）这支他从13岁加入青训营便效力至今的球队。

34岁的梅西是足坛超级巨星，6度赢得最高荣誉金球奖（Ballon d'Or）。他和巴萨的合约已在6月底到期，但球队表示财务状况无法负担与梅西续约。梅西今天也承认，加入法甲巴黎圣杰曼队（PSG）「是个可能性」。

身穿西装的梅西试图压抑自己的情绪，他说：「今年，我跟我的家人原本确信会继续待在这里，待在这个家。这也是我们最想要的。」

「我仍然还没接受现在离开巴萨、改变我的人生这个事实。我爱这支球队。」

梅西去年因不满巴萨在欧洲表现，曾想办法要球队放他自由，但最后仍留了下来。梅西共替巴萨拿过4座欧洲冠军联赛（European Champions League）冠军。

梅西今天解释道：「（去年）我确信知道自己想说什么，但今年不一样。」他强调自己偏好待在巴萨，而非思忖是否加入巴黎圣杰曼。

由于英超球队曼城（Manchester City）不再提高价码，巴黎圣杰曼目前显然是仅存负担的起梅西薪资的球队，这使他现在看来很可能与昔日队友巴西球星内马尔（Neymar）在巴黎重聚。

梅西坚决否认自己要求提高薪资，相反地，他还接受减薪50%。

梅西表示：「我原本想再赢一座欧冠杯冠军。」但他同时强调自己没有任何遗憾，「我已尽了全力，我带着好些头衔结束在这里的生涯。」

梅西也告诉记者，他希望自己终有一天会以某种身分回到巴萨。他说：「我希望自己能在某个时刻、以任何方式回来参与球队，带来一些东西协助球队登上世界顶峰。」（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2021 AFP