梅西筛检呈阴性反应 返抵巴黎将展开练球

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（法新社巴黎5日电） 先前筛检呈阳性反应的梅西，目前COVID-19检测结果已为阴性，他所属的法甲PSG今天宣布，梅西目前已经回到法国，并会在「未来几天内」展开练球。 7届金球奖（Ballon d'Or）得主梅西（Lionel Messi）上周在他的家乡阿根廷接受COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检时验出阳性反应，但在通过检测后，已在今天飞回法国。 梅西因此错过了3日巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）在法国杯（French Cup）以4比0击败瓦讷奥林匹克俱乐部（Vannes OC）的比赛。