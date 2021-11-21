梅西转战PSG 首度在法甲进球

（法新社巴黎20日电） 巴黎圣杰曼（PSG）今天3比1击败南特（Nantes），PSG阵中阿根廷巨星梅西，攻进他转战PSG后，在法甲的第1个进球。

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姆巴佩（Kylian Mbappe）此役持续展现他强大的进攻能力，在这场于法国甲级足球联赛（Ligue 1）PSG主场「王子公园体育场」（Parc des Princes）的比赛开踢后的第2分钟就率先进球，让球队1比0领先。

但下半场开踢不久，PSG门将纳瓦斯在比赛第65分钟吃红牌被罚下场，南特的穆亚尼（Randal Kolo Muani）接着就于第76分钟破门，双方1比1战成平手。

比赛第81分钟，南特的阿比亚（Dennis Appiah）欲将梅西（Lionel Messi）一记大禁区外的斜传破坏掉，但飞出去的球无巧不巧进到球门，PSG靠着这记乌龙球，再以2比1超前。

梅西在比赛第87分钟，带球到大禁区外起脚射门，球穿过两名防守者及门将破网，这是梅西在离开待了21年的西班牙甲级足球联赛（La Liga）劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona），转战法甲后的第1个进球。

PSA目前已踢完14场比赛，战绩12胜1和1负，积分37分在法甲高居第1。

梅西说：「（法甲）的第1个进球让我十分高兴，我真的很想进球。」

梅西已经为PSG在欧洲足球总会（UEFA）的冠军联赛（Champions League）出赛3场并攻进3球，但他为PSG在法甲踢了5场球后，却迟迟没有进球。

梅西说：「这场球我有几次机会，先前几战也是。即便我已经（为PSG）在欧冠进球，但我很高兴迎来这个在法甲的首次进球。」

在国际赛休兵日前，梅西因为伤势，错过了两场PSG的比赛，但在率阿根廷踢进2022年世界杯足球赛后，梅西回到PSG，与内马尔（Neymar）、姆巴佩串起令人闻风丧胆的火网。

© 2021 AFP