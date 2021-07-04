梅西1进球2助攻 美洲杯阿根廷进4强

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（法新社巴西戈恩尼亚3日电） 阿根廷队今天靠梅西（Lionel Messi）1进球、2次助攻，3比0击败厄瓜多，晋级美洲杯足球赛（Copa America）4强。

美洲杯14度封王的阿根廷，将于6日出战哥伦比亚，争取决赛门票；哥伦比亚今天稍早在PK大战击败乌拉圭晋级。

梅西今天先后在第40、第84分钟助攻给德保罗（Rodrigo De Paul）与马蒂内兹（Lautaro Martinez）破门，伤停补时第93分钟再利用自由球破门，为今天的个人秀画下完美句点。

奋力一搏的厄瓜多其实今天未让阿根廷好过，直到伤停补时第92分钟辛卡佩（Pedro Hicapie）吞红牌被罚出场，少打一人的厄瓜多才气力放尽。

梅西赛后说：「事实上这是一场苦战，我们领教了跟厄瓜多交手有多辛苦，对方选手速度快、身体素质强健且年轻，他们也确实踢出一场好球。在攻入第2球前，谁都没把握能拿下这场比赛。」

与乌拉圭之战，哥伦比亚门将欧斯皮纳（David Ospina）在PK大战成了大英雄。两军踢完正规90分钟与30分钟延长赛仍0比0僵持，欧斯皮纳在PK大战扑掉乌拉圭两次射门，帮球队胜出。

这场比赛也是欧斯皮纳生涯第112场国家队出赛，刷新原本他与瓦德拉马（Carlos Valderrama）共同保持的最多国家队出赛纪录。

对乌拉圭而言，最伤心者莫过于卡巴尼（Edinson Cavani）与苏亚雷斯（Luis Suarez），两大球星无缘为乌拉圭再上层楼，这届也很可能是两人最后一次征战美洲杯。

巴西昨天1比0淘汰智利，5日将与秘鲁争取另一张决赛门票；秘鲁与巴拉圭昨天稍早的激战，双方各一人吞红牌，最终3比3进入PK大战，最后由秘鲁胜出。

© 2021 AFP