梅迪维夫击败范德赞德舒尔普 挺进澳网16强

（法新社墨尔本22日电） 俄罗斯好手梅迪维夫今天在澳洲网球公开赛以直落三淘汰荷兰选手范德赞德舒尔普（Botic van de Zandschulp），轻松晋级16强。

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男网世界排名第2的梅迪维夫（Daniil Medvedev）在酷热天气中，花了1小时55分钟以6比4、6比4、6比2，连续第4年挺进澳网16强。

梅迪维夫两天前力克地主国的网坛「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios），接下来可能在第4轮碰上澳洲选手欧康奈尔（Chris O'Connell）或美国选手克里希（Maxime Cressy）。

梅迪维夫20日遭支持基尔乔斯的部分球迷嘘声伺候，他今天赢得比赛后，在场上受访时向观众开玩笑说：「我原本还期待你们会对我客气一些。」

他说：「我这么说吧，跟来自荷兰的选手打球，比在澳洲墨尔本跟澳洲选手打球轻松些。」

世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）被澳洲取消签证并驱逐出境，无法卫冕，而去年澳网亚军梅迪维夫已成夺冠大热门。他去年曾在美网击败乔科维奇夺冠，如今希望再下一城，捧住澳网金杯。

© 2022 AFP