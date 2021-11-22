梅迪维夫卫冕失败 兹韦列夫ATP年终赛二度夺冠

（法新社义大利杜林21日电） 德国网球好手兹韦列夫今天以两个6比4拍落世界排名第2的俄罗斯选手梅迪维夫，拿下生涯第2座ATP世界巡回年终赛冠军。

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东京奥运网球男子单打金牌得主兹韦列夫拿下本季第6座ATP单打冠军，是所有ATP选手中最多，同时他也终止了对梅迪维夫的5连败。

大会第3种子兹韦列夫（Alexander Zverev）此役两盘各破了梅迪维夫（Daniil Medvedev）的发球局1次，全场只花75分钟就胜出，继2018年封王后，再次夺下ATP年终赛冠军。梅迪维夫是今年美国网球公开赛冠军，也是去年ATP年终赛的冠军得主。

兹韦列夫说：「感觉很棒，我击败了连赢我5场比赛的对手，抱回ATP年终赛冠军。我得打出生涯数一数二好的表现。」

「我对此很满意，现在也准备好要带着胜利的心情度假去了。」

兹韦列夫将不会参加11月25日到12月5日在马德里、杜林（Turin）、因斯布鲁克（Innsbruck）进行的台维斯杯（Davis Cup）网赛。

他说：「没有什么能比在这里赢球，然后为球季划上句点来得更好了，所以我真的十分高兴。而我现在也非常期待下个球季的到来。」

「这一刻很特别，我现在超级激动，也超级开心。」

今年的年终赛是首度自英国伦敦移师义大利杜林举行，也是2005年以来，首次有两名25岁以下选手争冠。

© 2021 AFP