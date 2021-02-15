梅迪维夫直落三拍落麦唐纳 晋澳网8强

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（法新社墨尔本15日电） 俄罗斯男网好手梅迪维夫今天前后仅花89分钟，便以6比4、6比2、6比3直落三淘汰美国选手麦唐纳，将连胜战绩拉长到18场，并闯进澳洲公开赛男单8强。

世界排名第192名的麦唐纳（Mackenzie McDonald），在第一盘比数以2比5落后时，破了梅迪维夫（Daniil Medvedev）的发球局，但这是他今天唯一的亮点。

梅迪维夫说：「这是很棒的比赛，我感觉很好，我的意思是我唯一被破发球局是在第一盘。」

这是梅迪维夫首度杀进澳网8强，下一战将迎战俄罗斯同胞卢布列夫（Andrey Rublev）或挪威选手鲁德（Casper Rudd）。卢布列夫和鲁德稍晚捉对厮杀。

梅迪维夫说：「我要帮卢布列夫加油，因为如果他赢了，至少会有一名俄罗斯选手打进4强赛。」

他说：「鲁德是很棒的对手，所以我会观看这场比赛，好好享受，为对阵下一个对手备战。」

梅迪维夫迄今在大满贯赛的最佳战绩，是在2019年美国公开赛闯进决赛。

他的连胜纪录可追溯至去年11月，包括从巴黎大师赛（Paris Masters）、伦敦的ATP世界巡回年终赛（ATP Finals）到世界职业网球协会杯（ATP Cup）一路封王。

卢布列夫今天稍后以6比2、7比6（3）领先时，对手鲁德中途退赛，卢布列夫自动晋级澳网8强。

© 2021 AFP