梅迪维夫闯美网4强 朝生涯首座大满贯金杯迈进

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（法新社纽约7日电） 美国网球公开赛男单第2种子梅迪维夫今天以6比3、6比0、4比6、7比5挥落世界排名117的荷兰选手范德赞德舒尔普，连续3年闯入美网4强，续朝生涯首座大满贯金杯迈进。

俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）在本年度首场大满贯澳洲公开赛决赛中，败给塞尔维亚籍世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）；2019年的美网决赛则是不敌西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）。

梅迪维夫赛后表示：「又进准决赛，我只想比上两次表现好一点，再往前跨一步，而这一步事实上是最困难的。」

梅迪维夫接下来将迎战18岁西班牙小将艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）和加拿大第12种子奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）之间的胜方。

梅迪维夫如果再下一城，有可能与寻求年度全满贯的乔科维奇在决赛再度交手。

范德赞德舒尔普（Botic Van de Zandschulp）从会外赛打起，一路过关斩将来到8强，追平美网纪录。过去，1999年的法国选手艾斯库德（Nicolas Escude）、2008年的卢森堡选手穆勒（Gilles Muller）都曾从美网会外赛一路闯进8强。（译者：陈政一）

© 2021 AFP