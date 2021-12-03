梅迪维夫：彭帅事件后 在中国比赛没人感到自在

（法新社马德里2日电） 男网世界排名第2的俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev）今天表示，在彭帅事件后，「若中国下周有赛事」，要去比赛「没人会感到自在」。

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法新社报导，这位美国公开赛冠军得主说：「然而，下一场（在中国的）世界职业网球协会（ATP）赛事是在秋天举行，让我们看看情况如何发展。」

中国网球选手彭帅在社群媒体指控中国前副总理张高丽曾对她性侵后，曾神隐一段时间。尽管她已透过视讯向国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）报平安，外界仍对她的安危感到担忧。

世界女子职业网球协会（WTA）昨天宣布，将暂停所有在中国举行的比赛，WTA主席赛门（Steve Simon）表示，对彭帅人身安全「深感怀疑」。

ATP掌控男子巡回赛并安排每年年终在中国的4项赛事，包括在上海举行大师赛。

ATP今天拒绝加入WTA抵制中国赛事的行列。

梅迪维夫在台维斯杯（Davis Cup）场边表示：「很多国家都有问题发生，而我们在其中多数国家打网球。」

「我们都希望见到彭帅安好无恙，但我们无法百分之百确知。」

他说：「WTA做了很大的决定，但我不想责怪任何没有做出相同决定的人。」

「或许ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）有另外的看法，我不想去说谁做得好或不好。」（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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