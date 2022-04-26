梅铎TalkTV开播 爆皮尔斯摩根访川普风波抢收视

（法新社伦敦25日电） 媒体大亨梅铎的TalkTV今天在英国正式推出，进军拥挤的新闻市场，开播首日利用明星主持人皮尔斯摩根与美国前总统川普之间的口水战博取观众眼球。

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TalkTV预定晚间7时（台湾时间26日凌晨两时）开播，在头一小时的新闻和讨论之后，将推出说话直率的记者皮尔斯摩根（Piers Morgan）在「未经审查」节目（Uncensored）采访川普（Donald Trump）。

宣传影片显示，皮尔斯摩根对川普所称2020年美国大选时他的胜利被「偷走」的说法提出质疑，川普一怒之下拂袖而去。

川普发布声明声称，皮尔斯摩根试图「以非法和欺骗手法剪辑他对我冗长且乏味的访问」。但摩根说，播出时将「一切内容都在」。

这场风波可能不致影响收视率，却与摩根自己在英国独立电视台（ITV）一次节目的情况相呼应，当时一名同僚质疑他一再攻击哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根马克尔（Meghan Markle），他当场翻脸走人。

根据梅铎（Rupert Murdoch）的「太阳报」（The Sun）所公布访谈摘录，川普同意摩根关于哈利被梅根控制的看法，并表示这对夫妇终将会分手。

TalkTV将在英国一般电视频道、串流媒体平台以及YouTube播出。

摩根的节目还将在美国福斯国家网（Fox Nation）和澳洲天空新闻（Sky News Australia）频道上播出，这两家公司都是梅铎全球媒体帝国的一部分。

TalkTV将运用梅铎英国新闻集团（News UK）的记者，包括「泰晤士报」（The Times）和「太阳报」，并将播放该集团现有的TalkRadio的视讯广播节目。

© 2022 AFP