检方：葛莱美奖饶舌歌手哈斯尔 从头到脚身中至少10枪身亡

（法新社洛杉矶15日电） 检方今天在洛杉矶审理的谋杀案中表示，曾获葛莱美奖的美国饶舌歌手尼普塞哈斯尔因指控犯嫌霍德是抓耙子，霍德一时冲动开枪，哈斯尔身中至少10枪。

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检方表示，2019年3月有帮派背景的尼普塞哈斯尔（Nipsey Hussle）跟霍德（Eric Holder）说有传闻霍德正在与警方合作，因此指控他是告密者，霍德冲动下掏出两支枪，不断朝哈斯尔开枪。

哈斯尔在光天化日下遭遇枪击身亡，他的家乡洛杉矶和超级巨星友人都悲痛不已。

哈斯尔本名厄米尔斯艾斯格顿（Ermias Asghedom），在洛杉矶南部长大，生前常提到自己青少年时期曾加入街头帮派，「在帮派文化中长大」。

检察官麦金尼（John McKinney）今天在审判的开场陈述说，哈斯尔告诉霍德，有传言称霍德一直在「告密」，但在霍德离开两人谈话的停车场之前「没有敌意」。麦金尼没有说这个「告密」与什么有关。

然而，不久后他回来时，霍德「不是拔出一支枪，而是两支枪并开始射击」。

哈斯尔在「爆发的暴力事件」中被至少10颗子弹击中，他「从脚底到头顶都有中弹」。

有志于成为饶舌歌手的霍德被指控犯有谋杀、未遂谋杀和枪枝攻击，以及一项重罪犯持有枪枝。

© 2022 AFP