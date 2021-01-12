椭圆形办公室会面 川普彭斯秀团结

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（法新社华盛顿11日电） 美国民主党人给副总统彭斯（Mike Pence）压力，要他敦促总统川普下台之际，某高官透露，川普今天和彭斯在白宫椭圆形办公室（Oval Office）会面，展现两人的统一阵线。

这位高官提及川普与彭斯的会面表示：「两人相谈甚欢。」这是上周国会山庄遭攻击以来，两人第一次会面。

这位官员还说，川普无意在1月20日任期结束前辞职，彭斯也无意如民主党人要求的启动宪法第25修正案，以川普不适任为由解除其职务。

川普与彭斯「重申，上周违法闯入国会山庄者，不代表7500万美国人支持的美国优先行动」，两人「承诺会在剩下的任期继续为国服务」。

联邦众议院明晚将表决要求彭斯启动第25修正案的决议案，众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）会给他24小时回应。

裴洛西说，之后她会以川普在6日支持者闯入国会山庄一事上扮演的角色为由，以「煽动叛乱」之名推动弹劾川普的程序。

6日国会遭攻击前，川普在怒气冲冲的演说中鼓吹支持者前进国会山庄，还要求当时即将主持国会联席会议认证拜登胜选的彭斯介入，翻转他大选落败的结果。

但彭斯拒绝那样做，且最后就是他自己宣布川普和他不敌拜登与贺锦丽（Kamala Harris）。

© 2021 AFP