椰子柳橙祷告续命 两男子海上漂流获救

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（法新社巴布亚纽几内亚科可波9电）两个索罗门群岛居民在海上漂流29天，他们靠着椰子与柳橙果腹，还有祷告存活续命，最后终于在距离巴布亚纽几内亚海岸400公里外的地方获救。

法新社报导，索罗门海（Solomon Sea）的海象变幻莫测，两名男子在这个海域里的岛屿之间驾船周游往返，他们9月3日出发，航行约数小时后，两人驾驶约7公尺长的船只因天候恶劣而受困。

南吉卡那（Livae Nanjikana）在巴布亚纽几内亚的波米奥县（Pomio）告诉索罗门群岛广播公司（Solomon Islands Broadcasting Corporation），他与科洛尼（Junior Qoloni）因「滂沱大雨、乌云密布且强风肆虐」视野茫茫。

因他们的全球定位系统（GPS）电池没电并且夜幕低垂，为了节省燃料，他们关掉60匹马力的发动机。

南吉卡那与科洛尼第一夜被强风豪雨折腾，而风强雨骤使得他们没有动力的乘船，在茫茫大海里越漂越远。

在海上漂流的前9晚，他们靠着行前备妥的柳橙果腹，南吉卡那说，柳橙吃完了，就靠着雨水、椰子「还有我们信靠的上帝」续命存活，「因为我们昼夜不停地祷告」。

南吉卡那表示：「数日后，由于我们祷告再祷告，上帝启示我们打造航海器具的意念，于是我们使用桨与帆布，造了形状像桅杆的结构体，并开始顺着风的方向航行。」

这段顺风之旅带领他们朝向新不列颠岛（New Britain Island），两人看到远处有一名渔夫，于是启动发动机展开最后冲刺，朝向渔夫前进却燃料用罄。

南吉卡那说：「我们当时朝着那名渔夫大喊大叫，不停挥舞双手，他发现我们后划船向我们驶近。当渔夫来到我们面前，我们问这里是哪里？他回答巴布亚纽几内亚，我们终于安全了。」

这两人仍停留在波米奥县，于此同时，各方正在安排他们返回索罗门群岛。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP