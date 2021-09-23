横刀夺走潜舰订单后美法领袖通话 白宫称气氛友好

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（法新社巴黎22日电） 白宫方面声称，美国总统拜登与法国总统马克宏今天通电话「气氛友好」。两人盼化解因澳洲舍弃法国潜舰订单引发的严重争端，也允诺面会修复关系。

美国总统拜登、英国首相强生与澳洲总理莫里森15日视讯会议宣布，美英共同为澳洲研发核潜舰，澳洲则取消2016年价值600亿美元、向法国订购12艘传统动力潜舰的订单，法国为此暴跳如雷，召回驻美、驻澳大使。

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）当时痛批「这无疑是背后捅刀」。

白宫今天表示，这是法国不满潜舰订单平白被夺、愤而召回驻美大使后两国领袖的首度通话，历时约30分钟。法方上周以美英澳另组新的印太安全联盟并夺走澳洲潜舰订单犹如背后捅刀，同时也召回驻澳洲大使。

双方联合声明表示，两国领袖决定展开深入磋商、确保信任，并同意将在10月底于欧洲会晤，马克宏并决定让法国大使下周返回华府。

声明指出，美国承认，欧洲强化自主防务以与北约相辅相成确有必要；马克宏对欧洲防务自主念兹在兹。

白宫发表的声明英文版等于承认法国的愤怒，称这次潜舰军售争议的管理「本可受益于盟友之间公开磋商」；法文版则讲得更露骨，直言若事前先谘商「定能避免这次的窘境」。

被问到拜登有无向马克宏道歉时，白宫发言人莎琪（Jen Psaki）仅说「总统承认，谘商确实可做得再更好一些」。

© 2021 AFP