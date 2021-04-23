橡皮艇利比亚外海遇险 载130人寻获10尸

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（法新社罗马22日电） 慈善救援团体表示，一艘橡皮艇在利比亚外海翻覆，今天在船只附近寻获10 具遗体；当时船上大约有130人

欧洲人权团体「地中海救援组织」（SOS Mediterranee）表示，组织于20日经地中海救援热线「警报电话」（Alarm Phone）获报，利比亚离岸国际海域有3艘船遇险。

由非政府组织营运的海洋维京号（Ocean Viking），本身是一艘商船，在浪高6公尺的险恶情况下前往此区搜救。

海洋维京号船上的搜救协调人员艾柏拉（Luisa Albera）说：「我们今天到达现场后，未发现有任何幸存者，而在船只残骸附近，发现至少10具遗体。我们心都碎了。」

此外，海洋维京号昨天花了整天时间搜寻一艘遇险的木制船，但未成功；船上40人命运未卜。

上周，联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）与国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）表示，一艘载着非洲移民前往欧洲的船只在突尼西亚外海沉没，至少有41人罹难，其中包括一名儿童。

根据国际移民组织，今年以来逾450名移民在地中海上罹难，其中多数是意图从突尼西亚或利比亚前往欧洲。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP