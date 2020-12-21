欧亚非增7国 禁英航班或旅客入境

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（法新社奥斯陆21日电） 英国出现COVID-19新病毒株后，挪威、丹麦、波兰、俄罗斯、约旦和突尼西亚今天成为最新一批暂停英国航班的国家，瑞士也下令禁止英国旅客入境。

阿曼和科威特则宣布关闭边界。

挪威和丹麦宣布，暂时禁止来自英国的航班降落，初步将实施48小时。

挪威卫生部长霍依（Bent Hoie）表示：「我们必须确保英国发现的变种病毒尽可能不散播到挪威。这就是为何我们现在要停飞来自英国的直飞航班，并对来自这个地区的旅客缩紧限制。」

挪威除了暂停航班，及对入境旅客实施隔离10天的原有措施，现在又新增规定，1月10日以前，来自英国的入境旅客都须接受病毒筛检，并向当局登记。

此外，过去14天从英国抵达挪威的人，也须向地方当局通报，并接受病毒筛检。

丹麦已证实出现9起新病毒株病例，但除了暂停航班，丹麦并未对来自英国的旅客宣布任何其他限制措施。

波兰政府发言人穆勒（Piotr Muller）告诉记者，波兰将自今天午夜起暂停来自英国的航班，直到宣布进一步通知为止；但波兰不打算对经由陆路从欧洲联盟（EU）其他国家入境的人士实施隔离措施。

俄罗斯今天宣布，将暂停来往英国的航班一周。政府颁布的命令表示，「由于疫情恶化」，自当地时间今天午夜（台湾时间22日5时）起「暂停来往英国的航班」。

除了英国，南非也出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒。瑞士政府今天下令，禁止来自这两国的旅客入境，并回溯要求14日起从这两国入境的所有旅客须接受隔离。

瑞士联邦政府表示，这项措施旨在防止来自两国的观光客入境，并强调瑞士境内目前尚未发现变种病毒病例。瑞士原已与单日新增病例节节高升的困境奋战。

中东国家约旦的官员表示，约旦今天起暂停来往英国的航班，至明年1月3日为止。

国营阿曼电视台（Oman TV）今天报导，阿曼将自22日凌晨1时起关闭陆海空边界。报导指出，当局是在多国对新病毒株疫情采取措施后作出这项决定。

科威特政府联络办公室在推特发表贴文说，科威特自今天晚间11时起至明年1月1日止将暂停所有商业航班，并关闭海陆边界。

非洲国家突尼西亚的政府今天表示，因担忧COVID-19新病毒株，已暂停与英国、澳洲和南非的所有空中交通。

© 2020 AFP