欧元区经济及通膨升温 欧洲央行降低每月购债速度

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（法新社法兰克福9日电） 鉴于欧洲经济及通货膨胀升温，欧洲中央银行（ECB）今天宣布降低每月大规模购债速度，朝缩减抗疫振兴措施迈进一小步，同时寻求让市场放心，在Delta变异株快速扩散阴影下央行会继续支援。

欧洲央行管理委员会（governing council）今天一如预期，决议将超宽松货币政策维持不变。包括将基准利率维持在历史低点，其中银行业存放在央行资金为负利率；以及续行总额1兆8500亿欧元的「疫情紧急债券收购计画」（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）。

PEPP是欧洲央行缓和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情危机冲击的主要政策工具，目的是让欧元区信贷成本维持低落。央行官员今天并未改变计画总购债规模，也未更动原定明年3月截止的期限。

不过，位于德国法兰克福的欧洲央行在声明中说：「管理委员会断定，将PEPP净收购资产的步调较前2季稍微降低，仍能够维持有利的融资环境。」

欧洲央行自3月以来购债速度「明显高于」年初，分析师指每月约有800亿欧元；如今依照准确预测央行减速购债的分析师看法，第4季每月购债规模将降至600亿至700亿欧元。

欧洲央行今天还将疫情前已存在的「资产购买计画」（Asset Purchase Programmes，APP）维持不变，目前每月收购的企业债和公债规模约200亿欧元上下。

根据本周公布的数据，欧元区第2季经济成长率为2.2%，超乎预期，拜各国放宽防疫限制之赐。

8月欧元区通货膨胀率更冲上3%，来到10年新高，并明显超出欧洲央行新订的2%目标。原因包括疫情相关的一次性因素，以及半导体、塑胶和钢铁等材料全球短缺。

但另一方面，迅速扩散的Delta变异株疫情正为欧元区经济复苏投下阴影。欧洲央行今天在声明中也强调，对于支持欧元区经济保有「弹性」，也准备好「适当调整任何政策工具」。

© 2021 AFP