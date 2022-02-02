欧元区1月通膨率创新高 年增5.1%

（法新社布鲁塞尔2日电） 今天公布的官方数据显示，1月欧元区通货膨胀率年增5.1%，创欧洲统计局（Eurostat）1997年开始汇整资料以来最高纪录，令本周将召开货币政策会议的欧洲央行面临更大压力。

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欧元区通膨率去年12月已来到5%的历史高点。欧洲统计局今天指出，能源价格占欧元区通膨来源的比例，由12月的25.9%进一步攀升至1月的28.6%；食物和菸酒价格贡献通膨的比例也增加，来到3.6%；服务占通膨比率跃升至2.4%。

不过，欧元区非能源工业产品的价格涨幅，由去年12月的2.9%降至1月的2.3%。

由于各产业积极重返COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前状态，导致出现供应链吃紧和能源需求骤增等问题，欧元区如同全球各地其他国家，面临通膨成为日益加剧的焦虑来源。

负责订定欧元区货币政策的欧洲中央银行（ECB），对区域设定的中期通膨率目标为2%。观察家预料，尽管通膨压力当前，央行理事会3日开会时将维持历史低点的利率不变。任何货币紧缩都可能危及经济复苏。

凯投宏观（Capital Economics）表示：「1月通膨数据为我们的看法提供支撑，也就是欧洲央行很快会预期通膨率中期将来到目标。有鉴于此，我们认为决策官员今年会完全结束净购入资产，并准备在2023年初开始调高利率。」

© 2022 AFP