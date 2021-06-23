欧元区PMI攀至59.2 商业活动成长速度15年来最快

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（法新社布鲁塞尔23日电） 今天出炉的一项外界关注的调查显示，欧元区6月商业活动以15年来最快的速度成长，重启的经济释放了疫情期间积压的需求。

马基特公司（IHS Markit）表示，疫苗接种的「进展快速」使欧元区重新启动， 此外防疫限制措施减少到去年9月以来最低点，也形成进一步推力。

马基特首席经济学家威廉森（Chris Williamson）表示，「生活逐渐恢复常态的光明前景… 将信心推升至历来高点，带动较大支出并鼓励聘雇人手」。

马基特采购经理人指数（PMI index）已从5月的57.1跃增至6月59.2，远高于50的荣枯分界。采购经理人指数可以看出制造业和服务业的趋势。

马基特表示，这样的数据为第二和第三季大幅成长作好了准备，并终结去年秋冬封城造成的经济二度衰退。

马基特表示，这项爆炸性的成长创造本身的外溢效应（spillover effects），供应链面临压力，物价则反应需求的大幅攀升。

威廉森指出：「经济上升的力道，无论是欧洲或全球，意味着企业正面临欠工缺料的困境，难以满足需求。」

「在这种情况下，企业定价能力将继续增强，未来数月无可避免将使通膨面临进一步的上升压力。」

© 2021 AFP