欧元区Q2经济成长率达2% 优于美中两国

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（法新社布鲁塞尔30日电） 根据今天公布的官方数据，欧元区第二季经济强劲成长2%，胜过美国及中国同季经济成长率1.6%及1.3%。反映出欧洲商家恢复营运，带动经济活动走出COVID-19疫情下的不景气。

欧盟统计局（Eurostat）还公布，欧元区7月通货膨胀率攀升至2.2%，超越欧洲中央银行（ECB）所设定接近2%的目标。

欧元区一些第二季经济成长率最突出的国家，也是在COVID-19（2019冠状病毒疾病）第一波疫情危机中受创最重的国家，例如义大利和西班牙。葡萄牙经济也有4.9%的耀眼成长率。

荷商安智银行（ING Bank）高级经济学家科林（Bert Colijn）表示：「欧元区经济表现持续宛如柴油引擎：启动要花点时间，但一旦动力逐渐增强，速度不可低估。」

不过，欧元区最大经济体德国第二季成长率1.5%，不如预期；但法国经济经历冬季一段停滞期后，再度出现稳健成长。

法国信用保险商裕利安宜（Euler Hermes）经济学家奥兹俞（Selin Ozyurt）指出，以汽车制造业为火车头的德国经济「受到国际（供应）短缺冲击要严重许多，因为德国明显更加依赖来自东南亚、中国的进口供应」。

如今众人目光放在这样的成长动能是否持续。由于Delta变异病毒株疫情扩散，各国正在考虑是否再度祭出活动限令，恐怕会令经济成长减速。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP