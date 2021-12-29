欧元纸币走过20年将大改造 原设计师忧各国恐较劲

（法新社法兰克福29日电） 在市面流通20年的欧元纸币将进行大改造，但奥地利的现今版本设计者卡利纳担忧此单一货币改头换面恐将引发各国较劲，这亦是他当年使用中立图像、煞费苦心想避免的事情。

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现已退休的卡利纳（Robert Kalina）当年于奥地利国家银行（Austrian National Bank）担任平面设计师，1996年在欧元纸币设计竞赛中出线。

他的设计最初被印刷在145亿张纸币上，面额从5到500欧元不等。此后，这一发行于2002年的纸币流通数量几乎增加一倍，并落入大约3亿5000万名欧洲人和世界各地更多人之手。

如今，发行者欧洲中央银行（ECB）希望借助公众意见，重新设计欧元纸币外观，使其更贴近人民。

欧元硬币由欧元区成员国铸造，一面为共同设计，另一面则是各国特定图像，例如，爱尔兰选择了竖琴，法国版本则是一棵树。

但欧元纸币由欧洲央行统一发行，其设计在整个欧元区必须完全相同，并避免「国家偏见」。

卡利纳当时面临的挑战是构思出所有欧洲人都能认同的设计，既不会激起民族主义情绪，也不会显得偏向某个欧元区国家。

卡利纳最终决定从既有建筑物中汲取灵感，他在工程专家帮助下简化并修改了对建物的描绘，以确保它们「无法再被辨认出来」，但仍具真实性。

卡利纳的桥梁设计展现欧洲不同的历史风格，不仅象徵欧元区公民之间的连结，也意味欧盟与世界其他地区之间的联系。纸币另一面的窗户和门则代表「开放和对未来的展望」。

这个货币诞生以来经历无数次危机，但卡利纳表示，他力求描绘的理想「仍然站得住脚」。

欧洲央行本月稍早表示，欧元纸币将进行改造，预计2024年做出新设计相关决定；欧洲央行将启动一个纸币设计专家小组，19个欧元区国家各有一名专家参与，并会谘询公众意见。

欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）说：「经过了20年，是时候该检视我们纸币的外观，以让它们更贴近所有年龄和背景的欧洲人。」

卡利纳表示：「问题是人们是否已能接受，比如名人被用做（纸币设计）代表人物，即使他们与特定国家有关。」

回忆起1990年代关于此议题的激烈辩论。他问道：「可能会引起嫉妒吧？」

卡利纳认为，音乐界可能是为下一代欧元纸币设计寻找灵感的好地方，因为「像贝多芬或莫扎特这样的伟大作曲家超越国界」。

© 2021 AFP