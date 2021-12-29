欧元20年 仍难摆脱高物价元凶骂名

（法新社巴黎28日电） 欧元纸钞和硬币在欧洲民间流通已经20个年头，许多人却仍认为这个单一货币是造成物价上涨的元凶，尽管诸多证据都证明事实恰恰相反。

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65岁、现居德国法兰克福（Frankfurt）的义大利人纳波里塔诺（Maria Napolitano）表示：「欧元是灾难，是大灾难。」

「以前100元德国马克就能买到整辆购物车的东西，现在100欧元还买不到两袋。」

从法国巴黎到义大利罗马，从西班牙马德里到希腊雅典，欧元区许多人心有戚戚焉。

53岁的马德里教师依伦（Victor Irun）表示，对西班牙人而言，改用欧元，就像进入富人俱乐部却没穿上对的衣服。

他说：「有点没准备好的感觉，有点像我们住在西班牙，却用法国或荷兰货币付钱。」

某些德国人甚至拿德文的「昂贵」（teuer）造字，戏称欧元为「贵元」（teuro）。

德国大学教授布拉辛格（Wolfgang Brachinger）在2006年报告制作德国人「认知中」的通膨指数显示，2001至2002年，民众「感觉」物价比平常的约2%涨幅上涨7%。

实际上，官方统计显示，欧洲最大经济体德国通膨数字并未上扬。

义大利杜林大学（University of Turin）经济学教授马斯楚波尼（Giovanni Mastrobuoni）表示：「好几国民众都强烈感觉物价上涨，官方统计却没这回事。」

马斯楚波尼在另一份更详细的研究中，追踪欧元区从蔬菜、面包到饮料、餐厅餐点等日常用品的价格，发现部分不昂贵的商品确实因为货币转换为欧元而涨价。

而由于转换为欧元这种单一货币时，商人通常都会无条件进位而非无条件舍去，人们注意到价格上涨、感觉被骗，也一点都不奇怪。

马斯楚波尼说：「你的观念会建立在食物、咖啡等等价格不贵而你常常消费的东西上，因为这些是最频繁的交易。」

根据法国国家统计及经济研究局（INSEE），2001年底到2002年初，法国一杯普通的咖啡从平均1.19欧元涨到1.22欧元。

欧洲联盟执行委员会（European Commission ）计算出采用欧元造成的实际涨幅，仅介于约0.1%至0.3%之间。

2002年1月1日，新的欧元纸币和欧元硬币启用，成为欧元区国家的法定货币。

© 2021 AFP