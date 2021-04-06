欧冠对阵曼城在即 多特力扫哈朗德走人传闻

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（法新社英国曼彻斯特5日电） 状况不断的德甲劲旅多特蒙德将于6日作客英超曼城，进行双方欧冠8强赛第一轮赛事。多特近期战绩不佳，离下季欧冠赛场渐行渐远，留不住前锋新星哈朗德的传闻也甚嚣尘上。

多特3日于自家德甲联赛主场1比2不敌法兰克福，球队执行长瓦茨科（Hans-Joachim Watzke）的不满溢于言表。球队后卫强恩（Emre Can）今天受访时说：「高层确有动气的理由，我们本该在场上奋力一搏，但老是未尽如人意。」

多特3日输球后，与德甲老四法兰克福的积分差已拉大到7分（德甲前4名可直接进欧冠会内赛），距离下季欧冠席位已渐行渐远，很可能6年内首次没法踢进欧冠。

强恩表示，多特能否振作全看选手表现，6日作客曼城的首轮与14日回自家主场的第2轮，将是他们证明自己的机会。

强恩说：「我们可以、也定能表现更好，明天就是展现振作的好机会。」

多特阵中的英格兰翼锋桑丘（Jadon Sancho）腿伤留在德国治疗，无法出征曼彻斯特，但外界焦点全摆在多特阵中的挪威籍前锋新星哈朗德（Erling Braut Haaland）的动向上。

多特去年1月以2000万欧元签下哈朗德，他本季在32场比赛为多特攻入33球，据报多特准备端出1.8亿欧元的肥约留人。

哈朗德的经纪人与父亲先后会见西甲豪门巴塞隆纳与皇家马德里，让哈朗德本季德甲结束后转会的传闻不断；甚至曼城也对哈朗德感兴趣，想找他来顶替今年7月约满离队的阿奎洛（Sergio Aguero）。

虽然哈朗德与多特合约是到2024年，但合约内有跳脱条款，2022年就能选择走人。

瓦茨科已表明多特要不计代价全力留人，先前讲过球队除了留住哈朗德，没有别的打算。

© 2021 AFP