欧冠杯决赛乱象损形象 巴黎警长承认维安失败

（法新社巴黎9日电） 法国首都巴黎警察局长拉勒蒙今天承认，5月在巴黎举行的欧洲足球冠军联赛（欧冠杯）决赛观众进场时发生混乱，是维安工作「失败」，他并对于警方向球迷使用催泪瓦斯致歉。

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5月28日这场英格兰利物浦（ Liverpool）与西班牙皇家马德里（Real Madrid）争冠的比赛，由巴黎主办。但利物浦球迷进场时发生严重冲突乱象，引发外界质疑巴黎主办2024夏季奥运赛的能力。

拉勒蒙今天在法国参议院相关调查委员会的听证会上表示：「这显然是失职，因为出现人们推挤和受到攻击，因为国家的形象受损。」

拉勒蒙还说，对于他授权使用催泪瓦斯驱赶球迷，好让他们在比赛开始前能离开球场，他感到「抱歉」；但拉勒蒙又说，当时球场出入口的压力越来越大，「没有其他方法」可缓和。

拉勒蒙并鼓励买到假门票、或在球场外成为街头犯罪受害者的利物浦与皇家马德里球迷提告，「如此一来我们能找出犯罪方，并对他们追诉」。

至于法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）宣称，当天球场失序以及比赛因此延后开始，是因为有3万至4万球迷想要无票进场或持假门票进场，拉勒蒙今天对于达马南所提出引发争议的人数，仍坚称有理。

他说，这个人数的责任归他，是他依据巴黎大众运输营运方提供的人数和现场员警「回报」所得出。「也许我给部长的人数有出错。我从未宣称数字绝对准确。」

不过拉勒蒙承认，当天球场出入口并没有3万至4万人，但他仍坚持球场周围有数万球迷。

拉勒蒙的说法，引发利物浦球迷和数名英国高阶政治人物愤怒。这些政治人物指控法国当局不公，试图转移对巴黎警方的指责。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP