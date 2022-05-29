欧冠杯决赛入场爆混乱 2024巴黎奥运蒙阴影

（法新社巴黎29日电） 欧洲足球冠军联赛（欧冠杯）28日在巴黎举行决赛，由英国利物浦与西班牙皇家马德里争冠，因观众进场时出现混乱场面，被迫延后开赛。法国警方逮捕数十人，利物浦为球迷叫屈。

广告 继续浏览后续

利物浦（Liverpool）终场以0比1输给皇家马德里（Real Madrid）。利物浦队表示，由于安全围栏故障，持有真正门票的人无法进场，欧洲足球总会（UEFA）和法国当局则把问题归咎于假门票。

比赛延迟和法国国家体育场（Stade de France）外警察使用催泪瓦斯驱散球迷的混乱场面，并非两年后将举办奥运会的巴黎所乐见。

法国内政部表示，有105人遭到拘留，其中39人被逮捕并还押候审，意味他们可能面临起诉。

UEFA将决赛延后35分钟登场归咎于「在旋转栅门无法使用的假票」。利物浦队称，他们的支持者遭遇「令人无法接受的」安全围栏故障，令他们「非常失望」，要求对球迷受到粗暴对待进行调查。

然而，法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）将矛头指向利物浦球迷，宣称「数千名英国『支持者』不是没票，就是持假票强行闯关，有时还对服务人员暴力相向」。

英国政界人士和球迷今天谴责法国警方在体育场四周对待球迷的方式，包括对球迷施放催泪瓦斯。北爱尔兰事务大臣路易斯（Brandon Lewis）控诉，球迷受到非常具有攻击性的对待。

来自在野工党的利物浦国会议员柏恩（Ian Byrne）在推特写道：「我刚度过一生最糟糕的经历之一。可怕的安全和组织，置人命于险境。」

前利物浦队后卫贝格林（Jim Beglin）在推特上表示，赛后「帮派分子打劫离开的球迷，却见不到一个警察」。

法国国内也有人对此提出质疑。在野党和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）称，混乱的场面指向法国更广泛的问题，让国家蒙羞。

法国「世界报」评论称：「本该是决赛前的一场派对…却遭到破坏，变成真正的混乱局面。」法国主要体育媒体「团队报」（L'Equipe）称这是「从派对到大乱」。

极左派政治人物梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）告诉电视台BFM-TV：「这景象很可悲，也令人担忧，因为我们看到我们并没有为奥运会各项赛事做好准备。」

他指责「警方策略彻底失败…人们受到的对待就像在任何各种示威时经常受到的那样。我们不能再这样下去」。

极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）则告诉 RTL电台，全世界已于昨天看到，「法国再也无法在不让事情崩坏的情况下，筹办重大的活动。」

© 2022 AFP