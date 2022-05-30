欧冠杯决赛出现混乱 法体育部长怪罪利物浦

（法新社巴黎30日电） 法国体育部长今天就上周六（28日）在巴黎举行的欧洲足球冠军联赛（欧冠杯）决赛出现混乱场面，怪罪英格兰利物浦队放任该队球迷，她并对警方向球迷使用催泪瓦斯表示遗憾。

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当天有数千名利物浦球迷争相入场引发骚乱，而警方处理这场比赛的方式，令法国政府遭到英国媒体和政界人士一连串批评。

不过法国体育部长欧迪亚-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）告诉RTL电台，与西班牙皇家马德里（Real Madrid）相比，利物浦未能妥善安排前来巴黎的该队支持者。

她说：「利物浦让其支持者未受管制，这是一个重要区别。」她补充道，在法国国家体育场（Stade de France）外，有3万至4万利物浦球迷持假票或没有门票。

她说：「我们有必要看看这些假票是哪儿来的…以及如何制造出那么大的数量。」

她说，最令人遗憾的事是催泪瓦斯被用于观看决赛的家庭和儿童身上。

由于巴黎将在2023年举办世界杯橄榄球赛以及2024年举办奥运会，欧迪亚-卡斯特拉坚称，法国有能力举办大型体育赛事。

她说：「我不担心，我非常认真从周六晚发生的事汲取所有教训，来改善一切。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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