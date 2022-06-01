欧冠杯决赛发言惹议 法官员遭点名下台

（法新社巴黎1日电） 欧冠杯28日在巴黎举行决赛爆发混乱场面，法国内政部长达马南指称比赛出现「大规模」假门票等说法，今天面临越来越多的批评和指责。

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法国极右派国民联盟（RN）领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）建议达马南（Gerald Darmanin）请辞，达马南先前为法国警方辩护并指责假门票事件导致欧洲足球冠军联赛（欧冠杯）决赛爆发混乱局面，这场混乱让欧洲足坛最重要的一夜蒙上阴影。

玛琳．雷朋告诉法国第2电视台（France 2 television）：「事实非常严重，部长的谎言非常严重。」

她说：「在任何其他民主国家，面对这样的惨败，在4亿电视观众面前发生的混乱，让人留下法国可怕的形象，他（达马南）应该考虑请辞。」

达马南将混乱归咎于「大规模、商业等级和组织诈欺的假票伪造」，并表示有3到4万名利物浦球迷出现在球场，他们不是「没有门票，就是用假门票」。

欧洲足球总会（UEFA）和法国足球协会（FFF）消息人士昨天告诉法新社，在法国国家体育场入口处仅查出2800张假门票，这表明问题更多出在管理场外无票球迷的流动。

39岁的达马南驳斥对警方的批评，并认为这些批评「相当低级和不恰当」，尽管照片显示一些警察发射催泪瓦斯和胡椒喷雾，影响儿童和身心障碍球迷。

这样的画面让英法两国之间原本紧绷的关系再度紧张。目前距离国民议会选举不到两周的时间，这起事件也成了法国政府的头疼问题。

© 2022 AFP