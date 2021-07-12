欧国杯冠军战PK输义大利 英格兰队长：世上最糟感受

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（法新社伦敦11日法新电报导）2020欧洲国家杯（Euro 2020）足球赛冠军战今天登场，英格兰在90分钟正规赛与30分钟延长赛后以1比1平手，最后在PK大战2比3败给义大利，英格兰队长凯恩形容是「世上最糟感受」。

英格兰和义大利在正规赛与延长赛后仍以1比1不分上下，双方进行PK大战，英格兰的凯恩（Harry Kane）和马奎尔（Harry Maguire）是唯二射门破网的球员。

拉许福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）都没踢中，使得英格兰错失机会，无缘赢得自1966年世界杯（World Cup）以来首座大赛冠军。义大利在PK大战以3比2惊险胜出，继1968年之后再捧一座欧国杯金杯。

英格兰队长凯恩告诉英国独立电视台（ITV）：「PK输球是世上最糟糕的感受。」

「任何人都可能没踢中。PK大战就是这样。我们经历了这一遭。全队尽了一切努力，可惜今晚胜利不属于我们。」

不过凯恩坚称，英格兰会从痛苦的败仗中东山再起。

他说：「我们一起赢一起输，我们会从中学习成长。全队都将有所成长，这会让我们在明年世界杯更有动力。」

© 2021 AFP