欧国杯瑞士盼再扮黑马 比利时急待大将归队

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（法新社巴黎1日电） 因疫情顺延至今夏的2020欧国杯足球赛（Euro 2020），8强赛2日起登场。前役爆冷淘汰法国的瑞士，盼对西班牙时再创大捷；比利时战义大利，哈札德与德布劳内双星的健康是关键。

瑞士6月28日于16强赛靠PK大战击败2018世足冠军法国，继1954年世足赛后再次于重大国际赛事打进8强，2日在俄国圣彼得堡出战另一强权西班牙，盼缔造队史新高峰。

但前役表现精采的瑞士队长萨卡（Granit Xhaka），因小组赛最后一战与16强赛各吞一张黄牌，对西班牙时不能上阵，将成隐忧。

西班牙挟前役延长赛踢进两球5比3击败克罗埃西亚，加上小组赛最后一战5比0血洗斯洛伐克的余威前来，火力复苏让无敌舰队兵锋更盛。西班牙拿过1964、2008 与2012年欧国杯王座，3座欧国杯冠军与德国并列最多，这回他们想缔造4度欧国杯封王的空前纪录。

双方去年底曾于欧国联（UEFA Nations League）两度对决，瑞士当时让西班牙吃足苦头，尤其一场戏剧性的1比1言和之战，瑞士门神索默（Yann Sommer）两度挡下斗牛士名将拉莫斯（Sergio Ramos）的12码。此战赢家6日将于4强赛对阵比利时与义大利的胜方。

2日另一场8强赛，由当今世界排名第一的比利时，出战已缔造队史纪录连31场不败的义大利。两队本届欧国杯都在资格赛10战全胜，而义大利更胜一筹，连小组赛都3战全胜。

比利时前役1比0击败C罗（Cristiano Ronaldo）所率的卫冕军葡萄牙，但下半场却因伤连续失去哈札德（Eden Hazard）与德布劳内（Kevin De Bruyne）两员大将，若不能及时归队将非常不利。

另两场8强赛是3日捷克对丹麦，以及英格兰对乌克兰，两场比赛的胜方将在4强赛碰头。前役2比0淘汰德国的英格兰士气大振，加上赛程相对有利，大有问鼎队史首座欧国杯冠军的机会。

© 2021 AFP