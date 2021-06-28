欧国杯英德宿敌对决 胜者几可预约4强

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（法新社伦敦27日电） 因疫情顺延一年至今夏的2020欧国杯足球赛（Euro 2020），29日的16强赛将由德国对上宿敌英格兰，拜赛程安排之赐，几可笃定谁赢就能预约4强门票。

英德间的胜队，8强赛时将对上阵瑞典与乌克兰的胜方。英格兰与德国目前都没尝过欧国杯王座滋味，但因德国正处青黄不接的换血期，英格兰已表示，有信心在主场温布利（Wembley）的4.5万家乡父老面前击败德国。

法新社认为这场英德大战有几个看点，一是看英格兰的史东斯（John Stones）能否从德国的哈斐茨（Kai Havertz）讨回公道。英超切尔西日前在欧冠决赛击败曼城，进球的正是突破曼城后卫史东斯的哈斐茨，如今仇人相见分外眼红。

二是看英格兰队长凯恩（Harry Kane）对上德国后场大将吕迪格（Antonio Ruediger）。

凯恩在英超热刺对上吕迪格的切尔西时，两军6场英超对战里，凯恩只在首战攻入一球，只后再没能攻破吕迪格串连的后防，这次欧国杯小组赛3场比赛，凯恩依旧疲软，两人间的矛盾对决是一看点。

两军门神也是一个对战话题。德国队长诺伊尔（Manuel Neuer）5度获选世界最佳门将，但在2016年欧国杯后走下坡，一度伤病缠身。本届欧国杯3场小组赛，诺伊尔被攻破5球，过往滴水不露的防守功力大不如前。

英格兰门将皮克福（Jordan Pickford）是2018年世界杯英军得以杀入4强的英雄之一，但之后他在英超所效力的艾佛顿出过好几次纰漏，但英军主帅邵斯盖特依旧对他有信心，欧国杯3场小组赛时，皮克福也以一球未失作为回报。

© 2021 AFP