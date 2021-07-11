欧国杯观战热烈 群聚恐令疫情升温

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（法新社伦敦11日电） 2020欧洲国家杯足球赛今晚（台北时间12日凌晨3时）将由英格兰与义大利在伦敦争冠，英国当局警告民众不要群聚，忧心在全世界各地肆虐的Delta变异株会让疫情升温。

最先在印度发现的Delta变异株迫使许多国家下令重新封城，同时加紧速度施打疫苗，希望经济恢复常轨。

2020年欧国杯（Euro 2020）因为疫情一度延期，决赛今天将由英格兰和义大利在伦敦温布利球场（Wembley Stadium）对决，将有6万5000名球迷到场观赛，是疫情爆发以来，英国足球场最大的观赛规模。

英国当局尤其关切英格兰各地球迷区和酒吧将会挤满人群，观看英格兰队在超过半世纪以来首次踢进的欧国杯大赛决赛。

伦敦都会区警察局副局长泰勒（Laurence Taylor）昨天呼吁民众保持社交距离，他表示：「伦敦依旧有公共卫生危机。」

英国首相强生（Boris Johnson）先前暗示想在19日全面解封，但英国的确诊率却在Delta变异株肆虐下节节攀升。

强生政府认为，由于英国有超过85%成人已经接种至少第一剂疫苗，感染和住院及死亡率已经不再相关。

不过，许多科学家对于完全解禁依旧感到不妥，包括解除社交距离，以及搭乘大众运输工具和在室内不再必须依法配戴口罩。

公卫专家忧心在Delta变异株影响下，欧国杯赛事恐怕已经成为超级传播者，尤其是在英国和俄罗斯。

丹麦、芬兰和苏格兰都已经传出球迷前往欧国杯赛事后染疫。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP