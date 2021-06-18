欧国杯 比利时荷兰双双晋级16强

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（法新社巴黎17日电） 因疫情顺延一年至今夏的2020欧国杯足球赛（Euro 2020），B组比利时今天靠德布劳内（Kevin De Bruyne）踢进致胜球，2比1击败地主丹麦晋级16强；C组荷兰今天也晋级。

哥本哈根今天全场丹麦地主球迷为12日在首战对芬兰时心脏骤停的中场球星艾利克森（Christian Eriksen）祈福，场面感人；29岁的艾利克森植入心脏去颤器仍在医院疗养。

德布劳内先是第54分钟助攻给队友破门扳平比数，第70分钟又踢进致胜球，赢球后他也很有风度地不愿庆贺，以免伤地主球迷的心。

他告诉比利时法语广播电视台（RTBF）：「我们是可以开心，但有鉴先前发生的事，我们知道这场作客丹麦的比赛不好打，也不应太过张扬。」

丹麦球迷挥别5天前败给芬兰且艾利克森病倒之痛，且彷佛想喊给在不到1英里外医院的艾利克森听，全场高声助威，丹麦也在第2分钟就由鲍尔森（Yussuf Poulsen）将球送入球门底角先驰得点，还成为欧国杯史上第2快进球纪录，可惜仍无缘赢球，濒临被淘汰。

C组方面，在阿姆斯特丹主场作战的荷兰2比0击败奥地利，挥别过去7年无缘打入重大赛会的阴霾，杀入16强赛。

在13日以3比2击败乌克兰一役踢入致胜球的邓佛里斯（Denzel Dumfries）今天再扮英雄，第11分钟制造奥地利队长阿拉巴（David Alaba）犯规，让队友罚进12码，第67分钟自己破门，宣告奥军死刑。

荷兰赢球后暂居C组之首笃定晋级，同为1胜1败的乌克兰与奥地利将于21日决一死战争取第2张晋级门票；新兵北马其顿今天1比2败给乌克兰后确定遭淘汰。

© 2021 AFP