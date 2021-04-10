欧国杯12主办城市 8座表态开放观众进场

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（法新社瑞士洛桑10日电） 2020欧国杯（Euro 2020）足球赛因新型冠状病毒疫情延至今夏。欧洲足总（UEFA）今天表示，12座主办城市里有8座表态，愿意根据疫情改善情况，开放观众入场。

欧洲足总为纪念欧国杯60周年，这届赛事采无主办国的巡回赛方式，在欧洲的12个城市举行。

剩下4座尚未表态的城市为慕尼黑、罗马、毕尔包与都柏林。欧洲足总在声明里表示，4个城市要到19日才公布最终决定。

若4城里有人决定放弃主办，届时欧洲足总将把赛事转到其他主办城市。

8个城市的开放进场观众人数各有不同，圣彼得堡与巴库开放体育场一半的容纳量，布达佩斯计画在严格的入场规定下开放全场。

欧洲足总表示，阿姆斯特丹、布加勒斯特、哥本哈根、格拉斯哥将开放全场1/3到1/4的观众；伦敦则确认3场当地举行的小组赛以及1场16强赛「至少会开放全场1/4的观众」，不排除6月11日开赛后会开放更多人。

至于本届欧国杯两场4强赛与决赛，也会在伦敦举行。

欧洲足总表示，各主办城市保有开放进场观众人数的决定权，各种因素都会被主办城市纳入考量，包括最重要的疫苗接种状况。

© 2021 AFP