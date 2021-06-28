欧国杯16强 比利时淘汰葡萄牙荷兰不敌捷克

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（法新社巴黎27日电） 2020欧国杯16强赛今天进行比利时强碰葡萄牙以及荷兰交手捷克两场比赛，比利时靠着哈札德踢进全场唯一进球淘汰卫冕冠军，荷兰则因吃下红牌10人应战，0比2败北。

比葡两强今天在西班牙塞维亚（Seville）交手，阵中拥有大将「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙希望捍卫5年前在巴黎赢得的冠军，但哈札德（Thorgan Hazard）在上半场结束前不久进球之后，葡萄牙多次尝试却始终无法攻破球门，最终0比1落败，卫冕梦碎。

这场卫冕军与世界排名第一队伍之战备受球迷期待，尽管结果不尽如人意，但比利时可不在乎，因为顺利晋级2020欧洲国家杯（Euro 2020）8强的是他们。接下来比利时将移师德国慕尼黑，迎接7月2日与义大利的另一场硬仗。

效力德国甲级联赛多特蒙德（Borussia Dortmund）的翼锋哈札德赛后表示：「我只是碰碰运气。那并不容易，但要一路过关斩将，有时就得吃点苦头。」

比利时教头马蒂内兹（Roberto Martinez）则盛赞子弟兵心理素质坚强，他说，这凸显比利时不仅善于攻击，也能防守、挺过难关。

「这不仅仅代表我们有多棒，也能看出我们面对交出最好表现的葡萄牙，怎么做出调整：他们做足了可以赢球的一切功夫，所以才会是现在的欧洲冠军，他们知道怎么在可以做出伤害时好好把握。」

「但我认为，我们专注力十足，守得也真的很好。我们上半场踢得真的很棒，掌控局面，还有一颗非常棒的进球。」

遭淘汰的葡萄牙赛后气氛低迷，总教练桑托斯（Fernando Santos）说，「有球员哭了」，「我们真的非常难过，因为球员们都尽力了」。

这或许也是36岁的C罗最后一次参加欧国杯。

另一场在匈牙利首都布达佩斯进行的荷兰对捷克之战，则由霍尔斯（Tomas Holes）与希克（Patrik Schick）双双进球的捷克2比0胜出。

两队上半场势均力敌，没想到下半场风云变色。

52分钟左右，教头波尔（Frank de Boer）领军的荷兰靠着马伦（Donyell Malen）单刀直入，正准备起脚射门时，捷克门将华历克（Tomas Vaclik）早一步将球挡下。

没多久后的第55分钟，荷兰中后卫德里赫特（Matthijs de Ligt）在希克的压迫下滑倒，为了不让希克控制到球，德里赫特一时情急，竟用左手把球拍走。这球经影像助理裁判技术（Video Assistant Referees, VAR）判定后确定手球，德里赫特红牌出场。

失去德里赫特的荷兰马上尝到苦果，捷克展开一波波攻势，先靠着霍尔斯在68分钟先驰得点；终场前10分钟，希克再进一球。

靠着这两球，世界排名40的捷克爆冷淘汰强敌荷兰，挺进7月3日在亚塞拜然首都巴库（Baku）与丹麦的8强赛。

希克赛后表示：「我们或许不是像荷兰选手那样的大球星，但我们有坚强的团队精神，那就是我们不一样的地方。」

丹麦与义大利稍早已挺进8强，丹麦靠着昨天4比0大胜威尔斯晋级，义大利接着也以2比1力克奥地利抢得门票。

© 2021 AFP