欧国联丹麦科内柳斯独中两元 逆转气走法国

（法新社巴黎3日电） 丹麦队今天在欧洲足总欧国联（UEFA Nations League）作客巴黎，靠替补的科内柳斯（Andreas Cornelius）梅开二度，终场2比1逆转击败法军，也让法国队本泽马（Karim Benzema）的漂亮破门沦白工。

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本泽马下半场第51分钟的漂亮劲射破网让卫冕世足冠军法国先驰得点，但效力土超特拉部宗体育（Trabzonspor）的科内柳斯先在第68分钟扳平，第88分钟再进球断了法国的求胜意志。

法国今晚赔了夫人又折兵，不但输球，两员大将姆巴佩（Kylian Mbappe）、瓦拉内（Raphael Varane）还伤退。

法国国家体育场（Stade de France）今晚涌进7万5838名观众，包含1400名丹麦球迷，但开赛前气氛平和，与6天前的全武行大相迳庭；6天前欧冠决赛皇马与利物浦在法国国家体育场对决，当时因严重的组织性问题导致球迷没法进场引发骚乱，警方还得动用催泪瓦斯。

受新冠疫情之累，这场比赛是法国足球国家队2019年11月以来首次能在观众不受限情况下于法国国家体育场出赛。

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